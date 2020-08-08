Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Фура влетіла в маршрутку з пасажирами на Житомирщині, є жертви. Фото: Ізбірком

Фура влетіла в маршрутку з пасажирами на Житомирщині, є жертви — фото ДТП

8 сер 2020, 20:46
999

Смертельна ДТП на 143-му кілометрі автодороги Київ-Ковель сталася сьогодні, 8 серпня, близько 17.00. На виїзді з села Грозине Коростенського району Житомирської області сталося лобове зіткнення маршрутного мікроавтобуса Volkswagen Crafter, який рухався з Києва до селища Лугини, з фурою MAN із напівпричепом.

За попередніми даними, фура виїхала на зустрічну смугу руху, повідомляє прес-служба Нацполіції.

Лобове зіткнення маршрутки і фури на трасі Київ-Ковель. Фото: НацполіціяУ результаті ДТП загинули водій маршрутки і троє пасажирів. Водій фури, 64-річний житель Запоріжжя, отримав травми.

Лобове зіткнення маршрутки і фури на трасі Київ-Ковель. Фото: НацполіціяРозслідуванням усіх деталей ДТП займається поліція.


Лобове зіткнення маршрутки і фури на трасі Київ-Ковель. Фото: Нацполіція

Як раніше писав «Ракурс», на ділянці дороги між населеними пунктами Тарасівка і Крюківщина під Києвом лоб в лоб зіткнулися автомобілі BMW і Skoda. У результаті зіткнення пасажир BMW загинув на місці.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿