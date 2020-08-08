Фура влетіла в маршрутку з пасажирами на Житомирщині, є жертви. Фото: Ізбірком

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Ракурс

Смертельна ДТП на 143-му кілометрі автодороги Київ-Ковель сталася сьогодні, 8 серпня, близько 17.00. На виїзді з села Грозине Коростенського району Житомирської області сталося лобове зіткнення маршрутного мікроавтобуса Volkswagen Crafter, який рухався з Києва до селища Лугини, з фурою MAN із напівпричепом.

За попередніми даними, фура виїхала на зустрічну смугу руху, повідомляє прес-служба Нацполіції.

У результаті ДТП загинули водій маршрутки і троє пасажирів. Водій фури, 64-річний житель Запоріжжя, отримав травми.

Розслідуванням усіх деталей ДТП займається поліція.

Як раніше писав «Ракурс», на ділянці дороги між населеними пунктами Тарасівка і Крюківщина під Києвом лоб в лоб зіткнулися автомобілі BMW і Skoda. У результаті зіткнення пасажир BMW загинув на місці.