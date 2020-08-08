Поїздку Медведчука до Криму прокоментував Шмигаль. Фото: Replyua.net

https://racurs.ua/ua/n142226-poyizdku-medvedchuka-do-krymu-prokomentuvav-shmygal.html

Ракурс

Поїздка до анексованого Криму голови політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука є неприпустимим вчинком для будь-якого українського політика, незалежно від того, якої політичної точки зору він дотримується.

Так прокоментував поїздку до окупованого Криму Медведчука прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Прем'єр-міністр заявив, що він негативно ставиться до вчинку Медведчука, який є депутатом Верховної Ради, хоча й опозиційним.

Як відомо, Медведчук разом зі своєю дружиною Оксаною Марченко 2 серпня в’їхали на окупований півострів через пункт пропуску «Каланчак». У поїздці подружжя супроводжували ще декілька осіб.

Як раніше писав «Ракурс», окупаційна влада Криму забрала в судовому порядку спірну земельну ділянку поблизу Ялти, яку в 2006 році отримала «Фірма Укрснаб». Власницею цієї фірми є дружина Медведчука. Марченко має намір оскаржити в суді рішення окупаційної влади Криму. Арбітражний суд Центрального округу РФ у Москві вже прийняв касаційну скаргу від «Фірми Укрснаб» і слухання справи призначено на 21 вересня.