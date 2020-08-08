Поездку Медведчука в Крым прокомментировал Шмыгаль. Фото: Replyua.net

https://racurs.ua/n142226-poezdku-medvedchuka-v-krym-prokommentiroval-shmygal.html

Ракурс

Поездка в аннексированный Крым главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука является недопустимым поступком для любого украинского политика, независимо от того, какой политической точки зрения он придерживается.

Так прокомментировал поездку в оккупированный Крым Медведчука премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью «Радіо Свобода».

Премьер-министр заявил, что он негативно относится к поступку Медведчука, который является депутатом Верховной Рады, хоть и оппозиционным.

Как известно, Медведчук вместе со своей супругой Оксаной Марченко 2 августа въехали на оккупированный полуостров через пункт пропуска «Каланчак». В поездке супруговсопровождали еще несколько человек.

Как ранее писал «Ракурс», оккупационная власть Крыма забрала в судебном порядке спорный земельный участок вблизи Ялты, который в 2006 году получила «Фирма Укрснаб». Владелицей этой фирмы является жена Медведчука. Марченко намерена обжаловать в суде решение оккупационных властей Крыма. Арбитражный суд Центрального округа РФ в Москве уже принял кассационную жалобу от «Фирмы Укрснаб» и слушание дела назначено на 21 сентября.