ДТП під Києвом забрала життя водія, ще четверо постраждали. Фото: ОТВ

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Ракурс

Жахлива ДТП сталася сьогодні ввечері, 3 серпня, на трасі під Києвом. На ділянці дороги між населеними пунктами Тарасівка і Крюківщина лоб в лоб зіткнулися автомобілі BMW і Skoda.

У результаті зіткнення водій BMW загинув на місці, троє пасажирів і водій Skoda госпіталізовані, повідомляє у Facebook dtp.kiev.ua.

За попередніми даними, автомобіль BMW з польськими номерами на величезній швидкості вилетів на зустрічну смугу руху і врізався у автомобіль Skoda, що рухався назустріч.

Є підозри, що водій BMW перебував під впливом наркотичних речовин.

Автомобіль Skoda перетворився на купу брухту і злетів з дороги.

Як раніше писав «Ракурс», у Запорізькій області автомобіль BMW вилетів на зустрічну смугу руху і зіткнувся із вантажівкою MAN. Водій BMW і троє пасажирів загинули на місці. Водія вантажівки доставлено до лікарні.