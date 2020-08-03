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Ракурс
ДТП під Києвом забрала життя водія, ще четверо постраждали. Фото: ОТВ

Під Києвом лоб в лоб зіткнулися «Шкода» і BMW, є жертви і постраждалі — фото і відео аварії

3 сер 2020, 23:16
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Жахлива ДТП сталася сьогодні ввечері, 3 серпня, на трасі під Києвом. На ділянці дороги між населеними пунктами Тарасівка і Крюківщина лоб в лоб зіткнулися автомобілі BMW і Skoda.

У результаті зіткнення водій BMW загинув на місці, троє пасажирів і водій Skoda госпіталізовані, повідомляє у Facebook dtp.kiev.ua.

ДТП під Києвом забрала життя водія, ще четверо постраждали. Фото: Facebook

ДТП під Києвом забрала життя водія, ще четверо постраждали. Фото: FacebookЗа попередніми даними, автомобіль BMW з польськими номерами на величезній швидкості вилетів на зустрічну смугу руху і врізався у автомобіль Skoda, що рухався назустріч.

ДТП під Києвом забрала життя водія, ще четверо постраждали. Фото: Facebook

ДТП під Києвом забрала життя водія, ще четверо постраждали. Фото: Facebook

Є підозри, що водій BMW перебував під впливом наркотичних речовин.

ДТП під Києвом забрала життя водія, ще четверо постраждали. Фото: Facebook

Автомобіль Skoda перетворився на купу брухту і злетів з дороги.


Як раніше писав «Ракурс», у Запорізькій області автомобіль BMW вилетів на зустрічну смугу руху і зіткнувся із вантажівкою MAN. Водій BMW і троє пасажирів загинули на місці. Водія вантажівки доставлено до лікарні.

Джерело: Ракурс


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