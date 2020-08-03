Під Києвом лоб в лоб зіткнулися «Шкода» і BMW, є жертви і постраждалі — фото і відео аваріїhttps://racurs.ua/ua/n142010-pid-kyievom-lob-v-lob-zitknulysya-shkoda-i-bmw-ie-jertvy-i-postrajdali-foto-i-video-avariyi.htmlРакурс
Жахлива ДТП сталася сьогодні ввечері, 3 серпня, на трасі під Києвом. На ділянці дороги між населеними пунктами Тарасівка і Крюківщина лоб в лоб зіткнулися автомобілі BMW і Skoda.
У результаті зіткнення водій BMW загинув на місці, троє пасажирів і водій Skoda госпіталізовані, повідомляє у Facebook dtp.kiev.ua.
За попередніми даними, автомобіль BMW з польськими номерами на величезній швидкості вилетів на зустрічну смугу руху і врізався у автомобіль Skoda, що рухався назустріч.
Є підозри, що водій BMW перебував під впливом наркотичних речовин.
Автомобіль Skoda перетворився на купу брухту і злетів з дороги.
Як раніше писав «Ракурс», у Запорізькій області автомобіль BMW вилетів на зустрічну смугу руху і зіткнувся із вантажівкою MAN. Водій BMW і троє пасажирів загинули на місці. Водія вантажівки доставлено до лікарні.