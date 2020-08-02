ДТП в Черкаській області. Фото: dsns.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n141935-potriyna-dtp-stalasya-na-cherkaschyni-ie-zagyblyy-ta-travmovani-foto.html

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Смертельна ДТП сталася у Черкаській області у неділю, 2 серпня.

Близько 7.00 біля села Деньги, що поблизу Черкас, водій мікроавтобуса заснув за кермом та виїхав на зустрічну смугу. В той час там їхало два «Жигулі». Внаслідок зіткнення події одна людина загинула, ще четверо були травмовані. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначили в спільноті «За рулем Черкассы» у Facebook, водій буса в ДТП не постраждав, але 30-річного пасажира госпіталізували з множинними переломами верхніх кінцівок. У «Жигулях» постраждав 64-річний чоловік із переломом гомілки, а в його дружини була ситуаційна реакція.

В іншому автомобілі «ВАЗ» водій загинув внаслідок удару. До лікарні доправили 44-річну жінку із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, забоєм грудної клітки, переломом ребер зліва, скальпованою раною колінного суглобу та гематомою стегна.

Нагадаємо, 1 серпня в Запорізькій області сталася дорожньо-транспортна пригода з смертельними наслідками. У результаті зіткнення водій легкового автомобіля та троє пасажирів загинули на місці.