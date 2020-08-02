Підвищити зарплатню працівникам «швидкої» пообіцяли в МОЗ. Фото: сайт Кличка

https://racurs.ua/ua/n141934-zarplatnya-pracivnykiv-shvydkoyi-zroste-v-moz-zrobyly-zayavu.html

Ракурс

Медикам та водіям швидкої допомоги мають підняти зарплати.

У галузі екстреної медичної допомоги станом на зараз працює майже 40 тис. медичних працівників. У Міністерстві охорони здоров’я вважають, що умови, в яких вони працюють — неприпустимі. Таку заяву 2 серпня зробив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ході брифінгу, повідомляє МОЗ на власній сторінці у Facebook.

Глава відомства запевнив, що з 1 липня вже збільшили фінансування екстреної медичної допомоги на 40%, а з 1 вересня заплановане збільшення зарплат медпрацівникам, у тому числі й працівникам «швидкої».

У МОЗ пропонують внести зміни до держбюджету і прописати в документі збільшення зарплати водія «швидкої» до 10−12 тис. грн, диспетчера — 12−13 тис. грн, фельдшера — 14−16 тис. грн, а лікаря — 20−22 тис. грн.

Степанов додав, що в Україні є майже 1 тис. 800 карет швидкої допомоги, яким понад 10 років або які взагалі виведені з експлуатації, але перебувають на балансах станцій ЕМД. В 2020 році планують купити до 400 «швидких», а до 2022 року закуплять ще 1 тис. 400 спецмашин.

Крім того, у МОЗ напрацювали конкретні показники щодо покращення якості роботи екстреної медичної допомоги. Перший — це відсоток викликів, які вкладаються у нормативи часу доїзду. Сьогодні він складає 31%. У 2021 році цей показник становитиме не менше 60% і зростатиме протягом 2022−23 років.

Нагадаємо, 15 липня Кабінет міністрів виділив 7,4 млрд грн на доплати медикам, які надають допомогу хворим на коронавірусну інфекцію COVID-19.