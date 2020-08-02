«М’ясника ІДІЛ» знищили силовики в Афганістані. Фото: vesti.ru

https://racurs.ua/ua/n141933-myasnyka-idil-znyschyly-sylovyky-v-afganistani.html

Ракурс

«Ісламська держава», потужне терористичне угруповання, лишилося ще одного ватажка.

В Афганістані ліквідували очільника розвідки «Хорасан» в ІДІЛ Ассадулла Оракзаї. Його знищили в провінції Нангархар на кордоні з Пакистаном в ході спеціальної операції, яку проводили 1 серпня. У терористичній організації вже підтвердили загибель свого члена. Про це повідомляє TOLO News з посиланням на Національний директорат безпеки Афганістану.

Вважається, що терорист відповідав за організацію нападів на території Афганістану, а також за знищення суперників в ІДІЛ. За це він отримав прізвисько «м'ясник ІГ».

Регіональні та міжнародні партнери Афганістану повинні пам’ятати, що ця країна відіграє ключову роль у боротьбі проти тероризму. Ми продовжимо знищувати терористів та їхні мережі, — заявили в директораті безпеки.



Нагадаємо, видання The Guardian у січні повідомило, що один із засновників та ідеологів ІДІЛ Амір Абдель Рахман очолив терористичну організацію «Ісламська держава».

Лідер ІДІЛ Аль-Багдаді був убитий 26 жовтня 2019 року в результаті операції американських військових у Сирії. Виявилося, що він здійснив самогубство, активувавши пояс смертника коли до нього наблизилися американські військовослужбовці.