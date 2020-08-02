«Мясника ИГИЛ» уничтожили силовики в Афганистане. Фото: vesti.ru

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Ракурс

«Исламское государство», мощная террористическая группировка, лишилась еще без одного главаря.

В Афганистане ликвидировали главу разведки «Хорасан» в ИГИЛ Ассадулла Оракзаи. Его уничтожили в провинции Нангархар на границе с Пакистаном в ходе специальной операции, которую проводили 1 августа. В террористической организации уже подтвердили гибель своего члена. Об этом сообщает TOLO News со ссылкой на Национальный директорат безопасности Афганистана.

Считается, что террорист, был ответственный за организацию нападений на территории Афганистана, а также за уничтожение соперников в ИГИЛ. За это он получил прозвище «мясник ИГ».

Региональные и международные партнеры Афганистана должны помнить, что эта страна играет ключевую роль в борьбе против терроризма. Мы продолжим уничтожать террористов и их сети, — заявили в директорате безопасности.



Напомним, издание The Guardian в январе сообщило, что один из основателей и идеологов ИГИЛ Амир Абдель Рахман возглавил террористическую организацию «Исламское государство».

Лидер ИГИЛ Аль-Багдади был убит 26 октября 2019 года в результате операции американских военных в Сирии. Оказалось, что он совершил самоубийство, активировав пояс смертника, когда к нему приблизились американские военнослужащие.