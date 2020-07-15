7,4 млрд грн на коронавірусні доплати медикам виділив Кабмін — зарплата в Україні

https://racurs.ua/ua/n141166-7-4-mlrd-grn-na-koronavirusni-doplaty-medykam-vydilyv-kabmin.html

Ракурс

На доплати медикам, які надають допомогу хворим на коронавірусну інфекцію, 15 липня Кабінет міністрів виділив 7,4 млрд грн. Ці кошти перенаправлять у Міністерство охорони здоров’я з коронавірусного фонду.

Йдеться про додаткові виплати медичним працівникам, які надають допомогу хворим на коронавірус, та іншим працівникам, які забезпечують життєдіяльність населення.

Окрім цього, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов за результатами сьогоднішнього засідання уряду розповів також про майбутнє підвищення зарплатні медикам.

На доручення президента було прийнято рішення про підвищення зарплат усім медпрацівникам з 1 вересня 2020 року. Це стосується і лікарів, і медсестер, медбратів і молодшого медичного персоналу. Це рішення передбачає підвищення зарплати лікарів на 70% від тарифної сітки. В абсолютних цифрах це 3,5 тис. грн. Середньому медперсоналу — на 50% від мінімальної зарплатні (приблизно 2,5 тис. грн). І молодшому медперсоналу, санітаркам, — на 25% від мінімальної зарплати — це 1250 грн, — розповів під час онлайн-брифінгу Степанов.



За його словами, у середу було ухвалено рішення щодо системного підвищення зарплатні медикам.