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Ракурс
Жахлива смертельна ДТП сталася у Запорізькій області. Фото: simferopol.bezformata.com

Жахлива смертельна ДТП сталася у Запорізькій області — фото аварії

1 сер 2020, 14:01
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Моторошна дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 1 серпня, близько 7.45 на автодорозі Василівка — Бердянськ. Автомобіль BMW під час здійснення обгону виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся із вантажним автомобілем MAN, який їхав назустріч.

У результаті зіткнення водій BMW і троє пасажирів загинули на місці. Серед загиблих жінки 1997 і 2001 років народження, а також чоловік 1995 року народження. Дані загиблого водія BMW встановлюються, повідомляє прес-служба Нацполіції.

Водій вантажівки з тяжкими травмами доставлений до лікарні.

Судячи по знімках, зіткнення було моторошним. BMW розірвало на частини і від автомобіля залишилася лише купа металу.

Жахлива смертельна ДТП сталася у Запорізькій області. Фото: НацполіціяРятувальникам довелося витягати тіла загиблих за допомогою спеціального обладнання.

Жахлива смертельна ДТП сталася у Запорізькій області. Фото: Нацполіція

Рух дорогою перекрито, організовано об’їзд даної ділянки дороги через інші населені пункти.


Поліцейські звертаються до свідків і водіїв із проханням надати відеозаписи автокатастрофи.

Як раніше писав «Ракурс», на трасі Одеса-Рені поблизу села Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області сталася ДТП, в якій загинули шестеро осіб. Ще троє постраждалих госпіталізовані, у тому числі дворічна дитина.

Джерело: Ракурс


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