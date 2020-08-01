Жахлива смертельна ДТП сталася у Запорізькій області. Фото: simferopol.bezformata.com

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Ракурс

Моторошна дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 1 серпня, близько 7.45 на автодорозі Василівка — Бердянськ. Автомобіль BMW під час здійснення обгону виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся із вантажним автомобілем MAN, який їхав назустріч.

У результаті зіткнення водій BMW і троє пасажирів загинули на місці. Серед загиблих жінки 1997 і 2001 років народження, а також чоловік 1995 року народження. Дані загиблого водія BMW встановлюються, повідомляє прес-служба Нацполіції.

Водій вантажівки з тяжкими травмами доставлений до лікарні.

Судячи по знімках, зіткнення було моторошним. BMW розірвало на частини і від автомобіля залишилася лише купа металу.

Рятувальникам довелося витягати тіла загиблих за допомогою спеціального обладнання.

Рух дорогою перекрито, організовано об’їзд даної ділянки дороги через інші населені пункти.

Поліцейські звертаються до свідків і водіїв із проханням надати відеозаписи автокатастрофи.

Як раніше писав «Ракурс», на трасі Одеса-Рені поблизу села Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області сталася ДТП, в якій загинули шестеро осіб. Ще троє постраждалих госпіталізовані, у тому числі дворічна дитина.