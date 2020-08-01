Жуткое смертельное ДТП произошло в Запорожской области. Фото: simferopol.bezformata.com

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Ракурс

Жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 1 августа, около 7.45 на автодороге Васильевка — Бердянск. Автомобиль BMWвовремя совершения обгона выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовым автомобилем MAN, следовавшим навстречу.

В результате столкновения водитель BMW и трое пассажиров погибли на месте. Среди погибших женщины 1997 и 2001 годов рождения, а также мужчина 1995 года рождения. Данные погибшего водителя BMW устанавливаются, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Водитель грузовика с тяжелыми травмами доставлен в больницу.

Судя по снимкам, столкновение было жутким. BMW разорвало на части и от автомобиля осталась лишь груда металла.

Спасателям пришлось извлекать тела погибших с помощью специального оборудования.

Движение дорогой перекрыто, организован объезд данного участка дороги через другие населенные пункты.

Полицейские обращаются к свидетелям и водителям с просьбой предоставить видеозаписи автокатастрофы.

Как ранее писал «Ракурс», на трассе Одесса-Рени вблизи села Сафьяны Измаильского района Одесской области произошло ДТП, в котором погибли шесть человек. Еще трое пострадавших госпитализированы, в том числе двухлетний ребенок.