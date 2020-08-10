Кто будет следить за коронавирусом в школах, рассказали в Минздраве

Коронавирус в школе. Фото: Pixabay

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Коронавирус в школах и его распространение среди учеников будет полностью контролировать руководство учебного заведения.

Такое решение приняли в Министерстве здравоохранения, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

Степанов заявил, что сейчас правила противодействия коронавирусу в учебных заведениях достаточно четкие. Он рассказал, что в протоколе, который будет работать в каждой школе, четко указано, как измерять температуру ученикам, когда обращаться в больницу и в какие сроки.

Также он добавил, что ответственность за соблюдение санитарных норм возложена на руководство учебных заведений.

В то же время известно, что коронавирус в школах может распространяться намного быстрее, чем считалось ранее. Вспышки COVID-19 в американском штате Джорджия и Израиле наглядно показали, какие опасности таит открытие школ после карантина.

Центры по контролю и профилактике заболеваний в США сообщают, что бессимптомное заболевание COVID-19 только усложняет задачу по недопущению распространения коронавируса. Вспышка коронавируса среди детей в летнем лагере штата Джорджия доказала несостоятельность теории о том, что дети редко являются переносчиками болезни.

Несмотря на то, что весь персонал летнего лагеря строго соблюдал правила гигиены и пользовался масками, вспышки коронавируса избежать не удалось.

Напомним, ранее мы сообщали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что в Украине учебный год начнется 1 сентября.

В Министерстве образования опубликовали рекомендации для работы школ в условиях обучения с 1 сентября. Рекомендации предусматривают, что ученики в школах должны будут соблюдать социальную дистанцию и правила гигиены.

Школы должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, средствами дезинфекции и моющими средствами. Также должны быть оборудованы места для обработки рук и сбора использованных масок и перчаток.