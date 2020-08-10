Штормовое предупреждение в Киеве. Фото: Pixabay

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Ракурс

Погода в Киеве резко испортится сегодня, 10 августа. На столицу надвигается грозовой фронт. Объявлен желтый уровень опасности.

Синоптики прогнозируют сильные ливни и град, ожидаются шквалы. Об этом сообщает пресс-служба «Киевавтодора».







Из-за резкого изменения погодных условий коммунальщики работают в усиленном режиме, в местах возможных подтоплений дежурит спецтехника. Для ликвидации последствий стихии привлекли 72 единицы спецтранспорта.

По прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Киеве весь день. Днем начнется дождь, но ближе к вечеру он закончится, и больше сегодня осадков не буде. Ветер северный, 5−10 м/с. Температура в столице днем ​​25−27°.

Напомним, ранее мы сообщали, что по Украине пронесся мощный шторм. Немало городов затопили сильные ливни, почти 200 населенных пунктов оставались без электроснабжения.