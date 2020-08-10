Лукашенко назвав вибори в Білорусі святом, а протестувальників — «вівцями», фото — Громадське

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Ракурс

Олександ Лукашенко, президент Білорусі, зробив першу заяву після початку масштабних протестів у країні.

Він заявив, що вибори пройшли, як свято, яке комусь захотілося зіпсувати, а також про те, що учасниками акцій протесту управляли з-за кордону. За його словами, були зафіксовані дзвінки з Польщі, Великої Британії та Чехії, повідомляє «БелТа».

Лукашенко вперше вийшов на люди за останню добу. Він зустрівся з керівником виконкому СНД Сергієм Лебедєвим. Востаннє його бачили на публіці на виборчій дільниці.

Президент сказав, що «політика одна — це люди», а демонстранти не розуміють, що роблять, бо «ними вже почали керувати».

Ми фіксували дзвінки з-за кордону. З Польщі, Великої Британії та Чехії. Управляли нашими, вибачте мене, вівцями: вони не розуміють, що роблять. Я попереджав: «Майдану не буде, як би це комусь не хотілось». Тому треба заспокоїтися, аби потім не було боляче, — заявив Лукашенко.

Він пообіцяв «відповідь на неправомірні дії». І нагадав, що в сутичках поранені 25 ОМОНівців — у них переломи рук та ніг.

Вони відповіли. Що тепер — плакати? — сказав Лукашенко, не згадавши про поранення протестувальників.

Він також промовчав про можливі фальсифікації на виборах і вважає, що остаточні результати можуть бути для нього ще більші за 80%.

Нагадаємо, що Китай і Росія вже відреагували на результати виборів — Сі Цзіньпін та Путін привітали Лукашенка з перемогою. Зеленський закликав білорусів до переговорів та відмови від насильства.

Опонентка Лукашенка Світлана Тихановська назвала себе переможцем виборів — вона не визнає результати ЦВК і готова до довготривалих протестів. Водночас Тихановська закликає владу до діалогу, бо вважає насильство неприпустимим.