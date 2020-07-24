Мощное извержение вулкана Попокатепетль попало на видео — новости Мексики

https://racurs.ua/n141594-moschnoe-izverjenie-vulkana-popokatepetl-v-meksike-popalo-na-video.html

Ракурс

Мощное извержения вулкана Попокатепетль началось на этой неделе в Мексике. 22 июля столб пепла поднялся из кратера вулкана на высоту в 7,3 км над уровнем моря.

Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий Мексики сообщил, что за сутки система мониторинга вулкана зафиксировала 46 выбросов газовых и паровых шлейфов с вулканическим пеплом, сообщает VolcanoDiscovery.

Вулканический пепел рассеивался в юго-западном направлении, пепел оседал на склонах вулкана в Экатцинго, Сан-Хуане-Тепекокулько, Сан-Андрес-Тлаламаке и других поселках в муниципалитете Атлаутла.

Ночью над катером виднелось свечение лавы. Также был зарегистрирован 101-минутный тремор низкой амплитуды. Оповещение о вулканической опасности было переведено на «желтый» уровень. Несмотря на ограничения, введенные центром по предотвращению стихийных бедствий, альпинисты продолжают подниматься к кратеру.

Напомним, вулкан Попокатепетль является второй по величине горой Мексики, его высота составляет 5426 метров. Название Попокатепетль переводится, как «дымящийся холм».