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Мощное извержение вулкана Попокатепетль попало на видео — новости Мексики

Мощное извержение вулкана Попокатепетль в Мексике попало на видео

24 июл 2020, 20:05
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Мощное извержения вулкана Попокатепетль началось на этой неделе в Мексике. 22 июля столб пепла поднялся из кратера вулкана на высоту в 7,3 км над уровнем моря.

Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий Мексики сообщил, что за сутки система мониторинга вулкана зафиксировала 46 выбросов газовых и паровых шлейфов с вулканическим пеплом, сообщает VolcanoDiscovery.

Вулканический пепел рассеивался в юго-западном направлении, пепел оседал на склонах вулкана в Экатцинго, Сан-Хуане-Тепекокулько, Сан-Андрес-Тлаламаке и других поселках в муниципалитете Атлаутла.

Ночью над катером виднелось свечение лавы. Также был зарегистрирован 101-минутный тремор низкой амплитуды. Оповещение о вулканической опасности было переведено на «желтый» уровень. Несмотря на ограничения, введенные центром по предотвращению стихийных бедствий, альпинисты продолжают подниматься к кратеру.

Напомним, вулкан Попокатепетль является второй по величине горой Мексики, его высота составляет 5426 метров. Название Попокатепетль переводится, как «дымящийся холм».


Потужне виверження вулкану Попокатепетль в Мексиці

Потужне виверження вулкану Попокатепетль в Мексиці


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