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Потужне виверження вулкану Попокатепетль потрапило на відео — новини Мексики

Потужне виверження вулкану Попокатепетль в Мексиці потрапило на відео

24 лип 2020, 20:05
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Потужне виверження вулкану Попокатепетль почалося цього тижня у Мексиці. 22 липня стовп попелу піднявся з кратера вулкану на висоту в 7,3 км над рівнем моря.

Національний центр по запобіганню стихійним лихам Мексики повідомив, що за добу система моніторингу вулкану зафіксувала 46 викидів газових і парових шлейфів з вулканічним попелом, повідомляє VolcanoDiscovery.

Вулканічний попіл розсіювався в південно-західному напрямку, попіл осідав на схилах вулкану в Екатцінго, Сан-Хуані-Тепекокулько, Сан-Андрес-Тлаламаке та інших селищах в муніципалітеті Атлаутла.

Вночі над катером виднілося світіння лави. Також зареєстровано 101-хвилинний тремор низької амплітуди. Оповіщення про вулканічну небезпеку було переведено на «жовтий» рівень. Незважаючи на обмеження, запроваджені рятувальниками, альпіністи продовжують підійматися до кратера.

Нагадаємо, вулкан Попокатепетль є другою за величиною горою Мексики, його висота становить 5426 метрів. Назва Попокатепетль перекладається, як «гора, що димить».


Потужне виверження вулкану Попокатепетль в Мексиці

Потужне виверження вулкану Попокатепетль в Мексиці


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