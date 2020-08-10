Потужне виверження вулкану почалося в Індонезії

Виверження вулкану почалося в Індонезії — новини світу

https://racurs.ua/ua/n142276-vulkan-v-indoneziyi-vykynuv-gigantskyy-stovp-popelu-foto-video.html

Ракурс

Виверження вулкану Синабунг почалося на індонезійському острові Суматра — сьогодні з кратеру піднявся масивний стовп попелу і диму заввишки 5 км. Населені пункти поблизу гори Синабунг накрило вулканічний попелом.

Вулкан на півночі острова Суматра гуркоче з 2010 року, а в 2016 році відбулося виверження, котре забрало життя щонайменше сімох осіб. Останніми днями активність вулкану знову зросла, пише Reuters.

Звук був схожий на грім, він тривав менше 30 секунд, — сказав місцевий житель Фахрур Розі Пасі.

Індонезійський вулкан в понеділок після більш ніж року «мовчання» викинув гігантську хмару гарячого попелу, внаслідок чого видимість на частині острова сильно погіршилася.

Місцевих мешканців і туристів попередили про можливі потоки лави, а також рекомендували триматися в радіусі 3 км від кратера і носити маски.

Повідомлень про жертви наразі немає. Представник відомства цивільної авіації зазначив, що польоти в цей регіон ще виконуються.

Синабунг розташований в одній з найбільш вулканічно активних країн світу. Він «спав» впродовж століть, перш ніж прокинувся потужним виверженням у 2010 році.