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Ракурс
Олександр Дубінський та Вадим Рабінович. Фото: Дивись.инфо

Дубінський і Рабінович «під копірку» висловилися про протести в Білорусі

10 сер 2020, 14:06
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Вибори в Білорусі прокоментували українські народні депутати Олександр Дубінський з фракції «Слуга народу» і Вадим Рабінович з «Опозиційної платформи — За життя».

Нардепи зійшлися в думках щодо події настільки сильно, що їх тексти виявилися абсолютно ідентичними. Про це стало відомо з постів політиків у Facebook.

Обидва нардепи підтримали насильство щодо протестуючих з боку влади Білорусі та заявили, що закон повинен бути один для всіх.

Пост Олександра Дубінського. Скріншот: Facebook

Пост Вадима Рабіновича. Скріншот: Facebook

Зазначимо, що висловлювання політиків з’явилися практично в один і той же час. А згодом на сторінці Вадима Рабіновича з’явилася приписка «з мережі».


Пост Вадима Рабіновича. Скріншот: Facebook

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на вибори в Білорусі відреагував президент Володимир Зеленський. Глава держави у своїй заяві нагадав, що не всі згодні з результатами виборів.

Зі свого боку силовий розгін в Білорусі засудили українські нардепи, нагадавши про Революцію гідності. Вони опублікували заяву, в якій висловили підтримку білоруському народу.

Джерело: Ракурс


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