Олександр Дубінський та Вадим Рабінович. Фото: Дивись.инфо

https://racurs.ua/ua/n142277-rabynovych-i-dubynskyy-pid-kopirku-vyslovylysya-pro-protesty-v-bilorusi.html

Ракурс

Вибори в Білорусі прокоментували українські народні депутати Олександр Дубінський з фракції «Слуга народу» і Вадим Рабінович з «Опозиційної платформи — За життя».

Нардепи зійшлися в думках щодо події настільки сильно, що їх тексти виявилися абсолютно ідентичними. Про це стало відомо з постів політиків у Facebook.

Обидва нардепи підтримали насильство щодо протестуючих з боку влади Білорусі та заявили, що закон повинен бути один для всіх.











Зазначимо, що висловлювання політиків з’явилися практично в один і той же час. А згодом на сторінці Вадима Рабіновича з’явилася приписка «з мережі».





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на вибори в Білорусі відреагував президент Володимир Зеленський. Глава держави у своїй заяві нагадав, що не всі згодні з результатами виборів.

Зі свого боку силовий розгін в Білорусі засудили українські нардепи, нагадавши про Революцію гідності. Вони опублікували заяву, в якій висловили підтримку білоруському народу.