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Ракурс
Вибори в Білорусі. Фото: Ліга

Не визнавати вибори в Білорусі пропонують у Раді (ФОТО)

11 сер 2020, 14:32
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Вибори в Білорусі відмовляються визнавати легітимними українські народні депутати. Вони зареєстрували відповідний проект постанови у Верховній Раді.

Ініціатива засуджує насильство влади щодо демонстрантів. Про це повідомив народний депутат фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Проект постанови. Фото: Telegram

Нардеп додав, що зареєстрував проект постанови про невизнання виборів у Білорусі у вівторок, 11 серпня. На підтвердження своїх слів він опублікував фотографію поданого документа.

На сайті парламенту документ поки не з’явився.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що народні депутати опублікували заяву, у якій висловили підтримку білоруському народу, а також закликали білоруську владу «проявляти стриманість щодо протестувальників», які хочуть обирати владу правовим способом.

Деякі українські політики відзначилися окремо — народний депутат від «Опозиційної платформи — За життя» Вадим Рабинович і «Слуга народу» Олександр Дубинський прокоментували протести в Білорусі однаково у своїх постах на Facebook.

Джерело: Ракурс


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