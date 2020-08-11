Вибори в Білорусі. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n142330-ne-vyznavaty-vybory-v-bilorusi-proponuut-u-radi-foto.html

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Вибори в Білорусі відмовляються визнавати легітимними українські народні депутати. Вони зареєстрували відповідний проект постанови у Верховній Раді.

Ініціатива засуджує насильство влади щодо демонстрантів. Про це повідомив народний депутат фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.







Нардеп додав, що зареєстрував проект постанови про невизнання виборів у Білорусі у вівторок, 11 серпня. На підтвердження своїх слів він опублікував фотографію поданого документа.

На сайті парламенту документ поки не з’явився.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що народні депутати опублікували заяву, у якій висловили підтримку білоруському народу, а також закликали білоруську владу «проявляти стриманість щодо протестувальників», які хочуть обирати владу правовим способом.

Деякі українські політики відзначилися окремо — народний депутат від «Опозиційної платформи — За життя» Вадим Рабинович і «Слуга народу» Олександр Дубинський прокоментували протести в Білорусі однаково у своїх постах на Facebook.