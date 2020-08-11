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Екс-в’язня Кремля Кольченка засудили за протести біля посольства Білорусі, фото — ФБ О.Кольченка
Екс-в'язня Кремля Кольченка засудили за протести біля посольства Білорусі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n142329-eks-vyaznya-kremlya-kolchenka-zasudyly-za-protesty-bilya-posolstva-bilorusi-video.htmlРакурс
Суд у Києві присудив Олександру Кольченку, колишньому політв’язню Кремля, до 40 годин громадських робіт за дрібне хуліганство.
11 серпня Шевченківський районний суд Києва присудив виправні роботи Кольченку за участь в зіткненнях біля посольства Білорусі, повідомляють «Ґрати».
Кольченко разом із колегами брали участь в акції на підтримку білоруської опозиції біля посольства Білорусі в Києві. Один з його друзів дістав курячі яйця. Поліція вирішила, що він хоче кинути їх в посольство, і затримала активіста. Зав’язалася бійка, при цьому п’ятеро активістів, включаючи Кольченка, були затримані.
На кримчанина поліція склала протоколи про дрібне хуліганство і злісну непокору поліцейським.
В Кольченка є 10 днів, щоб оскаржити рішення суду — він заявив, що подаватиме апеляцію.
Я в таборі не працював, а вони хочуть тут мене змусити, — сказав активіст.
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