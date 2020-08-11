Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Екс-в’язня Кремля Кольченка засудили за протести біля посольства Білорусі, фото — ФБ О.Кольченка

Екс-в'язня Кремля Кольченка засудили за протести біля посольства Білорусі (ВІДЕО)

11 сер 2020, 14:15
999

Суд у Києві присудив Олександру Кольченку, колишньому політв’язню Кремля, до 40 годин громадських робіт за дрібне хуліганство.

11 серпня Шевченківський районний суд Києва присудив виправні роботи Кольченку за участь в зіткненнях біля посольства Білорусі, повідомляють «Ґрати».

Кольченко разом із колегами брали участь в акції на підтримку білоруської опозиції біля посольства Білорусі в Києві. Один з його друзів дістав курячі яйця. Поліція вирішила, що він хоче кинути їх в посольство, і затримала активіста. Зав’язалася бійка, при цьому п’ятеро активістів, включаючи Кольченка, були затримані.

На кримчанина поліція склала протоколи про дрібне хуліганство і злісну непокору поліцейським.

В Кольченка є 10 днів, щоб оскаржити рішення суду — він заявив, що подаватиме апеляцію.


Я в таборі не працював, а вони хочуть тут мене змусити, — сказав активіст.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿