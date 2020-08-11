Хто з жителів Криму і ОРДЛО будуть покарані після деокупації, розповіли у Зеленського. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n142328-hto-z-jyteliv-krymu-i-ordlo-budut-pokarani-pislya-deokupaciyi-rozpovily-u-zelenskogo.html

Ракурс

Окупація Криму і окремих районів Донецької та Луганської областей триває вже шість років. Проте влада України продовжує говорити про деокупацію цих територій, хоч і активні дії з даного питання не розпочинаються.

Зокрема, представник президента України в АР Крим Антон Кориневич заявив, що кримінальну відповідальність після деокупацію територій понесуть одиниці. Про це йдеться в концепції перехідного правосуддя для Криму і Донбасу, розробленої українською владою, пише «РБК-Україна».

Зазначається, що абсолютну більшість жителів окупованих територій не притягнуть до кримінальної покарання і їм не варто боятися приходу української влади. Йдеться про «95% населення» цих територій. У цей список, зокрема, входять і ті, хто сприяв окупаційному режиму або брав участь у референдумі, стояв на блокпостах, носив зброю — всі ці люди залишаться безкарними.

Водночас, за словами Кориневича, так звані судді і прокурори, які працюють на окупованих територіях, можуть позбутися права обіймати такі посади на території України. У розробленій концепції йдеться про те, що амністія неможлива для осіб, які вчинили військові злочини або порушили міжнародне гуманітарне право.

Кориневич також зазначив, що концепція передбачає люстрацію осіб, які обіймали топ-посади в окупаційних адміністраціях ОРДЛО і Криму або займалися організацією сепаратистських референдумів.