Кто из жителей Крыма и Донбасса понесут наказание после деоккупации, рассказали у Зеленского. Фото: Укринформ

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Оккупация Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей длится уже шесть лет. Тем не менее власть Украины продолжает говорить о деоккупации данных территорий, хоть и активные действия по данному направлению не предпринимаются.

В частности, представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич заявил, что уголовную ответственность после деоккупации территорий понесут единицы. Об этом говорится в концепции переходного правосудия для Крыма и Донбасса, разработанной украинскими властями, пишет «РБК-Украина».

Отмечается, что абсолютное большинство жителей оккупированных территорий не понесут уголовного наказания и им не стоит бояться прихода украинской власти. Речь идет о «95% населения» этих территорий. В этот список, в частности, входят и те, кто способствовал оккупационному режиму или принимал участие в референдуме, стоял на блокпостах, носил оружие — все эти люди останутся безнаказанными.

При этом, по словам Кориневича, так называемые судьи и прокуроры, которые работают на оккупированных территориях, могут лишиться права занимать такие должности на территории Украины. В разработанной концепции говорится о том, что амнистия невозможна для лиц, которые совершили военные преступления или нарушили международное гуманитарное право.

Кориневич также отметил, что концепция предусматривает люстрацию лиц, занимавших топ-должности в оккупационных администрациях ОРДЛО и Крыма или занимавшихся организацией сепаратистских референдумов.