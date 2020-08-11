В поджоге «Теслы» Богдан обвинил власть и показал на видео, как горело авто

Андрей Богдан. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/n142326-v-podjoge-tesly-bogdan-obvinil-vlast-i-pokazal-na-video-kak-gorelo-avto.html

Ракурс

Поджог автомобиля «Тесла» бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана попал на камеру наблюдения. На ней неизвестный поджигает авто и убегает с места происшествия.

Богдан обвинил в поджоге представителей власти. Об этом стало известно из его поста на странице в Facebook.







Андрей Богдан рассказал, что его задекларированный автомобиль Tesla S сожгли дотла, однако он не воспринимает это «близко к сердцу» и настроен найти злоумышленников. Бывший глава ОП заявил, что подозревает в злодеянии представителей власти и пообещал наказать причастных к поджогу.

Также он нашел и определенный символизм в этом поступке — автомобиль подожгли ровно через полгода, как он уволился с должности руководителя Офиса президента.

Бывший глава ОП добавил к сообщению видеозапись со стоянки. На ней видно, что неизвестный мужчина бросил огнеопасный предмет под авто Богдана, а затем скрылся с места происшествия.





Напомним, ранее мы сообщали, что автомобиль Андрея Богдана подожгли ночью в Киеве на стоянке. Огонь также повредил две припаркованные рядом машины «Мазда» и «Хонда».