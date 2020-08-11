Титушки появились в Беларуси, а ОМОН приезжал вместо скорой помощи и избивал людей

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Ракурс

Протесты в Беларуси не утихают уже третий день. На них появились и титушки — 10 августа во время акции протеста в Минске они перемещались вместе с силовиками.

Видеозапись с титушками обнародовали в Телеграм-канале NEXTA Live. Титушка в спортивных штанах и белых кроссовках был вооружен дубинкой.

Кроме этого, в Бресте вчера ОМОН под видом скорой помощи приезжал на место вызова и жестко избивал людей.

Под номером 103 со вчерашнего вечера вообще не принимали вызовы от граждан. Только от милиции. Когда приезжала скорая и к ней выносили на руках тяжело раненых, из скорой выскакивали силовики и нападали на людей. Жестко избивали, некоторых задерживали. Спасать пострадавших медики тоже могли только с разрешения сотрудников ОМОНа, — говорится в сообщении.

СМИ отмечают, что в Минске во время протестов некоторые машины скорой помощи силовики «захватывали силой, ездили по городу и задерживали протестующих».

Напомним, 11 августа забастовка с политическими требованиями началась на части заводов Беларуси. Работники предприятий массово покидают рабочие места. Бастуют в столице и в регионах.

После оглашения предварительных результатов выборов президента Беларуси, на которых Александр Лукашенко якобы получил 80% голосов, страну охватили акции протеста. В ответ ОМОН начал жестко задерживать протестующих. В результате протестов погиб один человек, много пострадавших, свыше 3 тыс. были задержаны.