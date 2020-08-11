Задержанных бьют и кладут штабелями — видео с переполненного отделения милиции в Минске

https://racurs.ua/n142324-zaderjannyh-but-i-kladut-shtabelyami-video-s-perepolnennogo-otdeleniya-milicii-v-minske.html

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Протесты в Беларуси против Александра Лукашенко сопровождаются массовыми задержаниями участников акций. Отделения милиции в Минске переполнены активистами, сегодня там собрались родственники и близкие задержанных.

ЦИП на Окрестина в Минске, толпы людей. Собрались родственники и близкие задержанных на последних акциях протеста. К учреждению также приехала скорая. Точной информации о происходящем пока нет, — пишет Телеграм-канал NEXTA.

По данным правозащитного центра «Вясна», число задержанных превысило отметку в 3 тыс. человек. Известно также, что арестованных настолько много, что мест в тюрьмах не хватает. Кроме этого, в одно из отделений милиции прибыли родители задержанного 10 августа несовершеннолетнего. Позже его передали бабушке, а родители остались в отделении. Их точное местонахождение до сих пор неизвестно.

В сети также появилось видео с переполненным внутренним двором одного из отделений милиции Минска.

Утро после протестов в Октябрьском РУВД Минска. Теперь понимаете, почему мы призываем никого не отдавать в руки карателей? — отмечает автор публикации.



На видео люди лежат штабелями, время от времени их избивают.