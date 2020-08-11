Стоимость глобальной вакцинации от коронавируса назвали в ВОЗ — сумма впечатляет

Коронавирус в мире. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n142323-stoimost-globalnoy-vakcinacii-ot-koronavirusa-nazvali-v-voz-summa-vpechatlyaet.html

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Коронавирус в мире планируют искоренять при помощи вакцинации, однако она может оказаться крайне дорогостоящей. Стоимость самих вакцин может составить около 100 млрд долл.

Даже такая сумма кажется маленькой по сравнению с тем, сколько потратили страны на борьбу с последствиями вируса. Об этом рассказал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус на брифинге в Женеве 11 августа.

По его словам, такие средства нужны, чтобы у всех на планете была возможность вакцинироваться от инфекции. Также он считает, что это только часть необходимых глобальных инвестиций, но эта сумма все равно меньше, чем уже потрачено на борьбу с последствиями эпидемии.

Отметим, что Россия первой в мире заявила о готовности вакцины от коронавируса и зарегистрировала ее официально. Однако, есть подозрения, что она могла украсть ее у Запада с помощью хакерской атаки. Там собираются начать прививать медработников уже в конце лета, а в гражданский оборот вакцина войдет 1 января 2021.





Напомним, что Украина может Вакцину от коронавируса уже протестировала на себе одна из дочерей президента России Владимира Путина. После прививки у нее поднялась температура.Напомним, что Украина может получить вакцину от коронавируса бесплатно в рамках международной инициативы COVAX. Благодаря программе, каждой стране гарантирован доступ к вакцине для покрытия потребностей 20% населения.

Препарат может заходить в страны по рыночной стоимости, по стоимости ниже рыночной или вообще бесплатно. От Украины не требуют финансового участия.