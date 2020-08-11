Стоимость глобальной вакцинации от коронавируса назвали в ВОЗ — сумма впечатляет

Стоимость глобальной вакцинации от коронавируса назвали в ВОЗ — сумма впечатляетhttps://racurs.ua/n142323-stoimost-globalnoy-vakcinacii-ot-koronavirusa-nazvali-v-voz-summa-vpechatlyaet.htmlРакурс
Коронавирус в мире планируют искоренять при помощи вакцинации, однако она может оказаться крайне дорогостоящей. Стоимость самих вакцин может составить около 100 млрд долл.
Даже такая сумма кажется маленькой по сравнению с тем, сколько потратили страны на борьбу с последствиями вируса. Об этом рассказал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус на брифинге в Женеве 11 августа.
По его словам, такие средства нужны, чтобы у всех на планете была возможность вакцинироваться от инфекции. Также он считает, что это только часть необходимых глобальных инвестиций, но эта сумма все равно меньше, чем уже потрачено на борьбу с последствиями эпидемии.
Напомним, что Украина может получить вакцину от коронавируса бесплатно в рамках международной инициативы COVAX. Благодаря программе, каждой стране гарантирован доступ к вакцине для покрытия потребностей 20% населения.
Препарат может заходить в страны по рыночной стоимости, по стоимости ниже рыночной или вообще бесплатно. От Украины не требуют финансового участия.