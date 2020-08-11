Вартість глобальної вакцинації від коронавірусу назвали в ВООЗ — сума вражає

Коронавірус у світі. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n142323-vartist-globalnoyi-vakcynaciyi-vid-koronavirusu-nazvaly-v-vooz-suma-vrajaie.html

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Коронавірус у світі планують викорінювати завдяки вакцинації, проте вона може виявитися досить дорогою. Вартість самих вакцин може скласти близько 100 млрд дол.

Однак, навіть така сума здається маленькою в порівнянні з тим, скільки вже витратили країни на боротьбу з наслідками епідемії. Про це розповів глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреісус на брифінгу в Женеві 11 серпня.

За його словами, такі кошти потрібні, щоб у всіх на планеті була можливість вакцинуватися від хвороби. Також він вважає, що це тільки частина необхідних глобальних інвестицій, але ця сума все одно менша за ту, яку вже витратили.



Росія першою у світі заявила про готовність вакцини від коронавірусу та зареєструвала її офіційно. Однак, є підозри, що вона могла вкрасти її у Заходу завдяки хакерській атаці. Там збираються розпочати прищеплювати медпрацівників уже наприкінці літа, а в цивільний обіг вакцина увійде 1 січня 2021 року.



Вакцину від коронавірусу протестувала на собі одна з доньок президента Росії Володимира Путіна. Після щеплення у неї піднялася температура.

Нагадаємо, що Україна може дістати вакцину від коронавірусу безкоштовно в рамках міжнародної ініціативи COVAX. Завдяки програмі кожній країні гарантований доступ до вакцини для покриття потреб 20% населення.

Препарат може заходити в країни за ринковою вартістю, за вартістю нижчою за ринкову або взагалі безкоштовно. Від України не вимагають фінансової участі.