Гральний бізнес в Україні легалізував Зеленський. Фото: pexels

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Гральний бізнес тепер узаконено в Україні. Президент Володимир Зеленський підписав законопроект № 2285-д «Про державне регулювання діяльності щодо організації і проведення азартних ігор».

Законопроект був підписаний 11 серпня. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Як відомо, цей законопроект передбачає введення кримінальної відповідальності за володіння гральним бізнесом без ліцензії. Відповідно до прийнятих норм, за гральну діяльність без ліцензії передбачені штрафи до 850 тис. грн, а також позбавлення волі. За участь в азартних іграх українців, які не досягли 21 року, встановлено штраф понад 2 млн грн та анулювання ліцензії.

Законопроект дозволяє розташовувати зали з ігровими автоматами тільки в готелях, які мають три-п'ять зірок, а казино дозволяється встановлювати в чотирьох-п'ятизіркових готелях. Разом із тим допустимий вік гравця для азартних ігор стартує від 21 року.

Нагадаємо, 21 липня Верховна Рада розблокувала підписання закону про гральний бізнес і відхилила всі три проекти постанов, які повинні були скасувати прийняття цього закону.