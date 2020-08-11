Игорный бизнес в Украине легализовал Зеленский. Фото: pexels

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Игорный бизнес теперь узаконен в Украине. Президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 2285-д «О государственном регулировании деятельности относительно организации и проведения азартных игр».

Законопроект был подписан 11 августа. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Как известно, этот законопроект предусматривает введение уголовной ответственности за владение игорным бизнесом без лицензии. Согласно принятым нормам, за игорную деятельность без лицензии предусмотрены штрафы до 850 тыс. грн, а также лишение свободы. За участие в азартных играх украинцев, не достигших 21 года, установлен штраф более 2 млн грн и аннулирование лицензии.

Законопроект позволяет располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три-пять звезд, а казино разрешается устанавливать в четырех-пятизвездочных отелях. Вместе с тем допустимый возраст игрока для азартных игр стартует от 21 года.

Напомним, 21 июля Верховная Рада разблокировала подписание закона об игорном бизнесе и отклонила все три проекта постановлений, которые должны были отменить принятие этого закона.