Вывод эскадрильи из-под удара отработали летчики-истребители ВСУ — фоторепортаж

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Вывод эскадрильи из-под удара отработали летчики-истребители ВСУ в рамках военных учений, проведенных на полтавской базе бригады тактической авиации воздушного командования «Центр» Воздушных сил ВСУ.

Летно-тактические учения авиационной эскадрильи длились три дня. Командующий Воздушного командования «Центр» Анатолий Кривоножко проверил слаженность и эффективность работы молодого летного состава выпуска 2018−2019 годов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Во время активной фазы учений была создана обстановка, максимально приближенная к боевой. В частности, отработана задача вывода эскадрильи из-под удара с практическим применением штатного вооружения во взаимодействии с другими родами авиации. Качество выполнения бомбометания и стрельбы из пушек оценены на «отлично» и «хорошо».

Напомним, в начале августа военные учения в Черном море провели Соединенные Штаты Америки. В учениях приняли участие Военно-морские силы и Военно-воздушные силы США.