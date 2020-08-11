Трамп опозорился незнанием истории, назвав необычную версию окончания Второй мировой войны

Президент США Дональд Трамп. Фото: Joinfo

https://racurs.ua/n142320-tramp-opozorilsya-neznaniem-istorii-nazvav-neobychnuu-versiu-okonchaniya-vtoroy-mirovoy-voyny.html

Ракурс

Дональд Трамп, президент США, заявил, что эпидемия испанского гриппа поспособствовала завершению Второй мировой войны, так как от болезни погибли многие солдаты. Однако эпидемия «испанки» бушевала за два десятилетия до Второй мировой.

Такую историческую ошибку Трамп допустил во время пресс-конференции, сообщает USA Today.

Так, во время брифинга Трамп рассказал, что в 1917 году началась великая пандемия испанского гриппа, в результате которой погибли от 50 до 100 млн человек. Он добавил, что это и положило конец Второй мировой войне, ведь все солдаты заболели.

В свою очередь представитель Белого дома оправдал американского президента и добавил, что он говорил о Первой мировой войне, когда от испанского гриппа погибло больше людей, чем в боях.

Отметим, что согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, размещение войск действительно способствовало распространению эпидемии «испанки» по всему миру и созданию условий для массового скопления людей, но это не стало официальной причиной завершения войны.

Испанский грипп — болезнь, эпидемия которой стала одной из самых массовых в истории человечества. Ее жертвами числятся от 17 до 100 млн человек. Всего инфекцией было заражено более 550 млн человек, что составило практически треть всего населения планеты.

Напомним, ранее мы сообщали, что выстрелы у Белого дома напугали Трампа — он прервал пресс-конференцию.