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Президент США Дональд Трамп. Фото: Украинская правда

Выстрелы у Белого дома напугали Трампа — он прервал пресс-конференцию (ВИДЕО)

11 авг 2020, 10:35
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Дональд Трамп, президент США, прервал пресс-конференцию в Белом доме из-за выстрелов, которые раздались у здания.

Открыл стрельбу средь бела дня сотрудник Секретной службы, охраняющей президента страны. К охраннику подошел мужчина и заявил, что вооружен. Об этом сообщает DPA.

Сообщается, что 51-летний мужчина подбежал к охраннику, держа неизвестный предмет в руке, и выглядел так, будто готовится стрелять. Охранник открыл стрельбу раньше.

Впоследствии выяснилось, что мужчина не проникал на территорию Белого дома и не представлял угрозы для президента Дональда Трампа, а также, вероятно, не имел при себе оружия.

Сейчас охранника и «нападающего» госпитализировали в больницу.

Во время инцидента президент США Дональд Трамп проводил пресс-конференцию. Среди брифинга к нему подошел сотрудник Секретной службы и попросил президента выйти с ним. Трамп удивился, но пошел с охранником.


Как утверждает Трамп, его провели в Овальный кабинет, где он провел десять минут, пока служба выясняла ситуацию.

Напомним, ранее мы сообщали, что Дональд Трамп решил бороться с «TikTok». По мнению американского президента, распространение в США приложений, принадлежащих компаниям из Китая, грозит Штатам.


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