Дональд Трамп, президент США, прервал пресс-конференцию в Белом доме из-за выстрелов, которые раздались у здания.

Открыл стрельбу средь бела дня сотрудник Секретной службы, охраняющей президента страны. К охраннику подошел мужчина и заявил, что вооружен. Об этом сообщает DPA.

Сообщается, что 51-летний мужчина подбежал к охраннику, держа неизвестный предмет в руке, и выглядел так, будто готовится стрелять. Охранник открыл стрельбу раньше.

Впоследствии выяснилось, что мужчина не проникал на территорию Белого дома и не представлял угрозы для президента Дональда Трампа, а также, вероятно, не имел при себе оружия.

Сейчас охранника и «нападающего» госпитализировали в больницу.

Video: Here’s Trump being pulled from the Briefing Room by the Secret Service mid-sentence and whisked away. pic.twitter.com/bDoiiPCnDf