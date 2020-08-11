Президент США Дональд Трамп. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n142311-vystrely-u-belogo-doma-napugali-trampa-on-prerval-press-konferenciu-video.html

Ракурс

Дональд Трамп, президент США, прервал пресс-конференцию в Белом доме из-за выстрелов, которые раздались у здания.

Открыл стрельбу средь бела дня сотрудник Секретной службы, охраняющей президента страны. К охраннику подошел мужчина и заявил, что вооружен. Об этом сообщает DPA.

Сообщается, что 51-летний мужчина подбежал к охраннику, держа неизвестный предмет в руке, и выглядел так, будто готовится стрелять. Охранник открыл стрельбу раньше.

Впоследствии выяснилось, что мужчина не проникал на территорию Белого дома и не представлял угрозы для президента Дональда Трампа, а также, вероятно, не имел при себе оружия.

Сейчас охранника и «нападающего» госпитализировали в больницу.

Video: Here’s Trump being pulled from the Briefing Room by the Secret Service mid-sentence and whisked away. pic.twitter.com/bDoiiPCnDf — Curtis Houck (@CurtisHouck) August 10, 2020

Во время инцидента президент США Дональд Трамп проводил пресс-конференцию. Среди брифинга к нему подошел сотрудник Секретной службы и попросил президента выйти с ним. Трамп удивился, но пошел с охранником.

Как утверждает Трамп, его провели в Овальный кабинет, где он провел десять минут, пока служба выясняла ситуацию.

Напомним, ранее мы сообщали, что Дональд Трамп решил бороться с «TikTok». По мнению американского президента, распространение в США приложений, принадлежащих компаниям из Китая, грозит Штатам.