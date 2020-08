Дональд Трамп, президент США, перервав прес-конференцію в Білому домі через постріли, що пролунали біля будівлі.

Зчинив стрілянину посеред білого дня співробітник Секретної служби, який охороняє президента країни. До охоронця підбіг чоловік і заявив, що озброєний. Про це повідомляє DPA.

Повідомляється, що 51-річний чоловік підбіг до охоронця, тримаючи невідомий предмет у руці, та виглядав так, ніби готується стріляти. Охоронець відкрив стрільбу.

Згодом з’ясувалося, що чоловік не проникав на територію Білого дому й не представляв загрози для президента Дональда Трампа, а також, вірогідно, не мав при собі зброї.

Наразі охоронця та «нападника» госпіталізували до лікарні.

Video: Here’s Trump being pulled from the Briefing Room by the Secret Service mid-sentence and whisked away. pic.twitter.com/bDoiiPCnDf