Президент США Дональд Трамп. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n142311-postrily-bilya-bilogo-domu-nalyakaly-trampa-vin-perervav-preskonferenciu-video.html

Ракурс

Дональд Трамп, президент США, перервав прес-конференцію в Білому домі через постріли, що пролунали біля будівлі.

Зчинив стрілянину посеред білого дня співробітник Секретної служби, який охороняє президента країни. До охоронця підбіг чоловік і заявив, що озброєний. Про це повідомляє DPA.

Повідомляється, що 51-річний чоловік підбіг до охоронця, тримаючи невідомий предмет у руці, та виглядав так, ніби готується стріляти. Охоронець відкрив стрільбу.

Згодом з’ясувалося, що чоловік не проникав на територію Білого дому й не представляв загрози для президента Дональда Трампа, а також, вірогідно, не мав при собі зброї.

Наразі охоронця та «нападника» госпіталізували до лікарні.

Video: Here’s Trump being pulled from the Briefing Room by the Secret Service mid-sentence and whisked away. pic.twitter.com/bDoiiPCnDf — Curtis Houck (@CurtisHouck) August 10, 2020

Під час інциденту президент США Дональд Трамп проводив прес-конференцію. Посеред брифінгу до нього підійшов співробітник Секретної служби та попросив президента вийти з ним. Трамп здивувався, проте спокійно пішов з охоронцем.

Як стверджує Трамп, його провели до Овального кабінету, де він провів десять хвилин, допоки ситуація не була з’ясована.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Дональд Трамп вирішив боротися з «TikTok». На думку американського президента, поширення в США додатків, що належать компаніям з Китаю, загрожує Штатам.