Трамп объявил войну TikTok. Фото: wikimedia

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Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, подписал указ «О борьбе с угрозой TikTok».

Этот документ предусматривает запрет американским компаниям и физическим лицам сотрудничать с китайской компанией ByteDance в юрисдикции США. Трамп дал американским компаниям ровно 45 дней на прекращение любых сделок с компанией-владельцем ByteDance. Об этом 7 августа сообщает BBC News.

По мнению американского президента, распространение в США приложений, принадлежащих компаниям из Китая, продолжает угрожает Штатам. В Белом доме считают, что сервисы по типу TikTok угрожают национальной безопасности, внешней политике и экономике страны.

Ранее сообщалось, что Microsoft приостановила переговоры о покупке соцсети TikTok в китайской компании ByteDance после того, как Дональд Трамп заявил о планах запретить TikTok на территории страны.

В Вашингтоне опасаются, что китайская компания может использовать TikTok для сбора информации и передачи ее в Пекин. В Соединенных Штатах месячная аудитория TikTok составляет 80 млн человек.

Впоследствии стало известно, что после разговора с Трампом руководство компании из Редмонда готово продолжить обсуждение вопроса о приобретении TikTok. Покупка соцсети возможна при условии полного анализа безопасности и предоставления надлежащих экономических выгод США.