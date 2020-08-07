Трамп оголосив війну TikTok. Фото: wikimedia

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Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, підписав указ «Про боротьбу з загрозою TikTok».

Цей документ передбачає американським компаніям та фізичним особам заборону співпрацювати з китайською компанією ByteDance в юрисдикції США. Трамп дав американським компаніям рівно 45 днів на припинення будь-яких угод з компанією-власником ByteDance. Про це 7 серпня повідомляє BBC News.

На думку американського президента, поширення в США додатків, що належать компаніям з Китаю, продовжує загрожує Штатам. У Білому домі вважають, що сервіси на кшталт TikTok загрожують національній безпеці, зовнішній політиці та економіці країни.

Раніше повідомлялося, що Microsoft призупинила переговори про покупку соцмережі TikTok у китайської компанії ByteDance після того, як Дональд Трамп заявив про плани заборонити TikTok на території країни.

У Вашингтоні побоюються, що китайська компанія може використовувати TikTok для збору інформації та передачі її в Пекін. У Сполучених Штатах місячна аудиторія TikTok становить 80 млн осіб.

Згодом стало відомо, що після розмови з Трампом керівництво компанії з Редмонда готове продовжити обговорення питання про придбання TikTok. Купівля соцмережі можлива за умови повного аналізу безпеки та надання належних економічних вигод США.