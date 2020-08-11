Соперник Лукашенко назвала причину отъезда из Беларуси, вспомнив о детях

https://racurs.ua/n142319-sopernik-lukashenko-nazvala-prichinu-otezda-iz-belarusi-vspomniv-o-detyah-video.html

Ракурс

Светлана Тихановская, главный соперник Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси-2020, записала видеообращение к своим избирателям.

Тихановская в ночь с 10 на 11 августа выехала в Литву. Она сообщила, что добровольно поехала к детям, потому что они — «самое важное, что есть в жизни».

Видеоролик в YouTube Тихановская назвала «Я поехала к детям». Она сказала, что «так и осталась той слабой женщиной, которой была сначала».

Решение уехать в Литву она приняла самостоятельно. Кандидат от оппозиции отметила, что не желает никому «оказаться перед таким выбором».

Люди, берегите себя, пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети — это самое важное, что есть в нашей жизни, — сказала в обращении Тихановская.

Ее отъезд позволил освободить начальника штаба кандидата Марию Мороз, задержанную накануне выборов. Об этом рассказала доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова.

У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они поехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы, — сообщила Ковалькова для tut.by.



Напомним, что Тихановская вошла в большую политику после отказа ЦИК Республики Беларусь зарегистрировать инициативную группу по сбору подписей в поддержку по выдвижению в кандидаты в президенты ее мужа Сергея.

В Беларуси третий день со дня выборов 9 августа, продолжаются акции протеста. Тихановская подала жалобу в Центризбирком и требует признать недействительными результаты выборов, согласно которым Лукашенко снова переизбран на пост президента.