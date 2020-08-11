Суперник Лукашенка назвала причину від'їзду з Білорусі, згадавши про дітей

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Світлана Тихановська, головний суперник Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі-2020, записала відеозвернення до своїх виборців.

Тихановська у ніч з 10 на 11 серпня виїхала у Литву. Вона повідомила, що добровільно поїхала до дітей, тому що вони — «найважливіше, що є в житті».

Відеоролик у YouTube Тихановська назвала «Я поїхала до дітей». Вона сказала, що «так і залишилася тією слабкою жінкою, якою була спочатку».

Рішення виїхати до Литви вона ухвалила самостійно. Кандидат від опозиції зазначила, що не бажає нікому «опинитися перед таким вибором».

Люди, бережіть себе, будь ласка. Жодне життя не варте того, що зараз відбувається. Діти — це найважливіше, що є в нашому житті, — сказала у зверненні Тихановська.

Її від’їзд дозволив звільнити начальника штабу кандидата Марію Мороз, затриману напередодні виборів. Про це розповіла довірена особа Тихановської Ольга Ковалькова.

У Світлани не було вибору. Важливо, що вона на волі і жива. Вони поїхали разом з Марією Мороз. Однак в заручниках продовжує перебувати частина команди Світлани, — повідомила Ковалькова для tut.by.



Нагадаємо, що Тихановська увійшла у велику політику після відмови ЦВК Республіки Білорусь зареєструвати ініціативну групу зі збору підписів на підтримку з висунення в кандидати у президенти її чоловіка Сергія.

У Білорусі третій день, з дня виборів 9 серпня, тривають акції протесту. Тихановська подала скаргу до Центрвиборчкому і вимагає визнати недійсними результати виборів, за якими Лукашенка знову переобрали на посаду президента.