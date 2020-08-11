Протести у Білорусі продовжилися під постріли і “коктейлі Молотова”

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Протести в Білорусі проти результатів президентських виборів, на яких нібито в черговий раз переміг Олександр Лукашенко, 10 серпня продовжилися з новою силою. Цього разу правоохоронці застосували жорстку силу проти протестувальників. Очевидцям вдалося зняти на відео момент, коли силовики стріляли у спину людям, котрі намагалися втекти.

За словами очевидців та журналістів, на протестах у Мінську поліція відкривала вогонь та використовувала світло-шумові гранати. Зокрема, поранення дістала журналістка «Нашої Ниви» Наталія Лубневська.

Стріляли саме в журналістів. Одна куля потрапила в Лубневську, інша зачепила журналістку «Тут.бай», зрізала її бейдж. Журналісти стояли групою, були одягнені в жилети для преси і мали бейджі, — розповідають правозахисники «Вясни».

Протести у Мінську вночі супроводжувалися зіткненнями протестувальників з ОМОНом. На фото та відео також видно клуби диму на вулицях білоруської столиці, чутно сирени, гудіння автомобілів та звуки вибухів.

Близько 1.00 Телеграм-канал NEXTA поширив відео, на якому учасники протесту кидають «коктейлі Молотова» та феєрверки. Окрім цього, протестувальникам вдалося звести барикади.

На іншому відео видно, як силовики закидають світло-шумовими гранатами автомобіль, що їде вулицею, після чого водій тисне на газ і врізається в групу правоохоронців. Видання Tut. by виклало відеозапис, на якому видно, як випущений силовиками снаряд зі сльозогінним газом потрапив в балкон житлового будинку.

Також були оприлюднені відео, де військові приєднувались до демонстрантів.

Я нікого не вдарю, — заявив один з військовослужбовців у Бресті, після чого махнув рукою іншим військовим, які розвернули авто і поїхали.

Як повідомили у МВС Білорусі, у перший день протестів було затримано близько 3 тис. осіб. Ввечері 10 серпня почалася друга хвиля затримань протестувальників. За попередніми підрахунками, на президентських виборах у Білорусі чинний президент Лукашенко набрав 80,23% голосів.