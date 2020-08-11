Протесты в Беларуси продолжились под выстрелы и «коктейли Молотова»

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Протесты в Беларуси против результатов президентских выборов, на которых якобы в очередной раз победил Александр Лукашенко 10 августа продолжились с новой силой. На этот раз стражи порядка жестко зачищали протест. Очевидцам удалось снять на видео момент, когда силовики стреляли в спину убегавшим людям.

По словам очевидцев и журналистов, на протестах в Минске полиция открывала огонь и использовала светошумовые гранаты. В частности, ранение получила журналистка «Нашей Нивы» Наталья Лубневская.

Стреляли именно в журналистов. Одна пуля попала в Лубневскую, другая зацепила журналистку «Тут.бай», срезала ее бейдж. Журналисты стояли группой, были одеты в жилетки для прессы и имели бейджи, — рассказывают правозащитники «Вясны».

Протесты в Минске ночью сопровождались столкновениями протестующих с ОМОНом. На фото и видео также видны клубы дыма на улицах белорусской столицы, слышно сирены, автомобильные гудки и звуки взрывов.

Около 1.00 Телеграмм-канал NEXTA распространил видео, на котором участники протеста бросают «коктейли Молотова» и фейерверки. Кроме этого, протестующим удалось свести баррикады.

На другом видео видно, как силовики бросают светошумовыми гранатами в автомобиль, едущий по улице, после чего водитель давит на газ и врезается в группу правоохранителей. Издание Tut. by выложило видеозапись, на которой видно, как выпущенный силовиками снаряд со слезоточивым газом попал в балкон жилого дома.

Также были обнародованы видео, где военные присоединялись к демонстрантам.

Я никого не ударю, — заявил один из военнослужащих в Бресте, после чего махнул рукой своим коллегам, те развернули грузовик и уехали.

Как сообщили в МВД Беларуси, в первый день протестов были задержаны около 3 тыс. человек. Вечером 10 августа началась вторая волна задержаний протестующих. По предварительным подсчетам, на президентских выборах в Беларуси действующий президент Лукашенко набрал 80,23% голосов.