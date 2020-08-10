Светлана Тихановская. Фото: КП

https://racurs.ua/n142305-tihanovskaya-propala-posle-vyhoda-iz-cik-belarusi.html

Ракурс

Светлана Тихановская пропала после того, как вышла из здания Центральной избирательной комиссии Беларуси. Перед этим Тихановскую удерживали в ЦИК около трех часов.

В здании ЦИК Тихановская находилась вместе со своим адвокатом Максимом Знаком. Адвокат рассказал, что они с Тихановской были в разных комнатах, поэтому он не знает, о чем она разговаривала с представителями власти, сообщает «Белсат».

Когда Тихановская вышла из ЦИК, то заявила: «Я приняла решение».

После этого она села в автомобиль и уехала в неизвестном направлении. Тихановскую не видели уже пять часов. Это выглядит весьма странно, с учетом того, что улицы Минска захлестнула волна протестов.

Пресс-секретарь Анна Красулина заявила, что штаб не может связаться с Тихановской. Также Красулина не может ответить на вопрос, какое же именно решение приняла Тихановская после выхода из ЦИК.

Как ранее писал «Ракурс», вечером 10 августа в Минске силовики обстреляли резиновыми пулями протестующих и применили светошумовые гранаты. Одна из журналисток получила пулевое ранение в ногу.