Протесты в Беларуси — оппозиция зовет на митинг и объявляет забастовку

Протесты в Беларуси — оппозиция зовет на митинг и объявляет забастовкуhttps://racurs.ua/n142283-protesty-v-belarusi-oppoziciya-zovet-na-miting-i-obyavlyaet-zabastovku.htmlРакурс
Протесты в Беларуси, проходящие под лозунгом «Жыве Беларусь», продолжатся сегодня вечером. Об этом заявляют оппозиционные силы соседней страны.
19.00! Вся Беларусь! Диктатор развязал войну! После вчерашнего Лукашенко никак не может остаться у власти. Он проиграл выборы, он кинул своих карателей с оружием против безоружных и мирных людей, — говорится в Телеграм-канале NEXTA Live.
Сообщается, что в ближайших планах участников протестов против Лукашенко обзавестись защитной экипировкой в строительных и спортивных магазинах. Протестующим предлагается приобрести:
любые защитные каски или шлемы;
плотно прилегающие защитные очки;
респираторы или противогазы;
защитные щитки на голени и руки.
Также участникам митингов в Беларуси рекомендуют подготовить небольшую аптечку.
Сегодня в 19.00. Минск. Вновь выходим к Стеле, а также в прилегающие районы. Сбивайтесь в небольшие группы и двигайтесь только вместе, — говорится в сообщении.
В других населенных пунктам белорусам предлагают выходить в центры своих городов.
Кроме этого, активистов просят избегать выхода на улицы, где они могут попасть в капкан силовиков. Также озвучены призывы максимально выводить из строя спецтехнику и автозаки. Но проявлять насилие по отношению к силовикам запрещено. Автомобилистов призывают блокировать дороги.
11 августа. 12.00 — национальная всеобщая забастовка. Собирайтесь с вашими коллегами и объявляйте забастовку, пока мы не добьемся свободных выборов и освобождения политзаключенных, — говорится в сообщении.
Оппозиционные политики Беларуси требуют проведения новых выборов без участия Александра Лукашенко.
Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. За главный пост в стране боролись Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Анна Конопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень. В белорусском ЦИК заявили, что явка на выборах составит не менее 80%, а значит выборы состоялись. По предварительным данным, 80% голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко, Тихановскую поддержали более 9% избирателей.