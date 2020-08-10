Протесты в Беларуси — оппозиция зовет на митинг и объявляет забастовку

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Протесты в Беларуси, проходящие под лозунгом «Жыве Беларусь», продолжатся сегодня вечером. Об этом заявляют оппозиционные силы соседней страны.

19.00! Вся Беларусь! Диктатор развязал войну! После вчерашнего Лукашенко никак не может остаться у власти. Он проиграл выборы, он кинул своих карателей с оружием против безоружных и мирных людей, — говорится в Телеграм-канале NEXTA Live.

Сообщается, что в ближайших планах участников протестов против Лукашенко обзавестись защитной экипировкой в строительных и спортивных магазинах. Протестующим предлагается приобрести:

любые защитные каски или шлемы;

плотно прилегающие защитные очки;

респираторы или противогазы;

защитные щитки на голени и руки.

Также участникам митингов в Беларуси рекомендуют подготовить небольшую аптечку.

Сегодня в 19.00. Минск. Вновь выходим к Стеле, а также в прилегающие районы. Сбивайтесь в небольшие группы и двигайтесь только вместе, — говорится в сообщении.

В других населенных пунктам белорусам предлагают выходить в центры своих городов.

Кроме этого, активистов просят избегать выхода на улицы, где они могут попасть в капкан силовиков. Также озвучены призывы максимально выводить из строя спецтехнику и автозаки. Но проявлять насилие по отношению к силовикам запрещено. Автомобилистов призывают блокировать дороги.

11 августа. 12.00 — национальная всеобщая забастовка. Собирайтесь с вашими коллегами и объявляйте забастовку, пока мы не добьемся свободных выборов и освобождения политзаключенных, — говорится в сообщении.

Оппозиционные политики Беларуси требуют проведения новых выборов без участия Александра Лукашенко.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. За главный пост в стране боролись Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Анна Конопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень. В белорусском ЦИК заявили, что явка на выборах составит не менее 80%, а значит выборы состоялись. По предварительным данным, 80% голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко, Тихановскую поддержали более 9% избирателей.