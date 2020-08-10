Разваливающуюся от дуновения ветра многоэтажку нашли в России

Ветхая многоэтажка. Фото: Livejournal

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Россия не спешит снабжать новым жильем своих граждан. В связи с этим в сибирском селе Яр что находится в Тюменской области, многоквартирный жилой дом шатается от дуновения ветра.

Жители дома пугаются каждый раз, когда стены их дома начинают трястись из-за неустойчивых конструкций. Об этом сообщает URA.

По словам одного из жильцов, дом начинает сотрясаться от сильного ветра и он может обрушиться в любой момент. В свою очередь, власти продолжают бездействовать, несмотря на жалобы жителей.

Сообщается, что во время дождя пол в доме начинает гнить, а фундамент стирается в цемент. Также жители жалуются и на качество воды — по словам мужчины, она пригодна только для смыва унитаза.

Включить в очередь на расселение жителей дома планируют только в 2025 году в то время, как дом может обвалиться в любой момент.

В свою очередь представитель местной администрации заявила, что крайняя дата расселения жильцов этого дома установлена еще в 2019 году. Согласно плану, они получат новое жилье до 1 января 2027 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что в России устроили разгром рабочие компании, которая строит газоперерабатывающий завод для «Газпрома». Сотрудники пришли в офис этой компании и начали там все крушить.

К таким действиям они прибегли из-за невыплат зарплат — деньги работники не получали уже три месяца.