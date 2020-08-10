Тестирование на коронавирус. Фото: Pixabay

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Ракурс

Коронавирус в Украине будут обнаруживать чаще из-за увеличения количества тестирований. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с 15 сентября количество ежедневных ПЦР-тестов увеличат до 30 тыс. в сутки.

Об этом он рассказал на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает Правительственный портал.

Сообщается, что сейчас в сутки проводят только 10 тыс. тестирований на коронавирус.

Шмыгаль добавил, что для некоторых категорий граждан введут дополнительную маркировку тестов. Такое решение поможет получить более подробную статистику распространения болезни. Отдельную маркировку предлагается ввести для полицейских, врачей и учителей.

Премьер-министр заявил, что правительство работает над усовершенствованием системы выявления контактных лиц. Также в правительстве планируют отправлять в командировку эпидемиологов в лабораторные центры Минздрава для проведения эпидемических расследований.

В правительстве запланировали увеличить количество койкомест с дополнительным кислородом в больницах второй волны приема больных коронавирусом. Сейчас в больницах есть только 10,3 тыс. койкомест, а также 1 тыс. 442 аппарата искусственной вентиляции легких.

Шмыгаль поручил полиции отчитываться о проведенных проверках соблюдения карантина, а Министерству цифровой трансформации сообщать ежедневно о количестве установок приложения «Дій вдома».

Напомним, ранее мы сообщали, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что 1 сентября начнется «нормальный учебный год».