Втричі збільшити кількість тестувань на коронавірус вимагає Шмигаль

Тести на коронавірус. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n142281-vtrychi-zbilshyty-kilkist-testuvan-na-koronavirus-vymagaie-shmygal.html

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Коронавірус в Україні будуть виявляти частіше через збільшення кількості тестувань. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що з 15 вересня кількість щоденних ПЛР-тестувань має збільшитися до 30 тис. на добу.

Про це він розповів на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє Урядовий портал.

Повідомляється, що зараз за добу проводять лише 10 тис. тестувань.



Шмигаль також додав, що для деяких категорій громадян введуть додаткове маркування тестів. Таке рішення допоможе дістати детальнішу статистику поширення хвороби. Окреме маркування пропонується ввести для поліцейських, лікарів та вчителів.

Прем'єр-міністр заявив, що уряд працює над удосконалення системи виявлення контактних осіб. Також в уряді планують відправляти у відрядження епідеміологів до лабораторних центрів МОЗ для проведення епідемічних розслідувань.

Також в уряді запланували збільшити кількість ліжкомісць із підведеним киснем у лікарнях другої хвилі приймання хворих на коронавірус. Наразі в лікарнях є лише 10,3 тис. ліжкомісць, а також 1 тис. 442 апарати штучної вентиляції легень.

Шмигаль доручив поліції звітувати про проведені перевірки щодо дотримання карантину, а Міністерству цифрової трансформації повідомляти щодня про кількість встановлень додатку «Дій вдома».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що 1 вересня почнеться «нормальний навчальний рік».