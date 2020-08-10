Табір «Молода гвардія». Фото: сайт табору

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Карантин в Україні триватиме до 31 серпня, у зв’язку з чим в країні були введені низка обмежень. Зокрема, в цьому сезоні практично всім дитячим оздоровчим таборам заборонили приймати дітей з метою уникнення розповсюдження коронавірусної інфекції.

Проте «зелена» карантинна зона, в якій розташована Одеса, дозволили табору «Молода гвардія» знову відкрити свої двері для дітей. Про це повідомляється на сайті табору.

Табір «Молода гвардія», розташований в Одесі, прийняв першу літню зміну цього року 9 серпня. На сайті зазначається, що установа буде працювати з дотриманням всіх правил. Зокрема, дітям потрібно дотримуватися соціальної дистанції, а також правильно мити руки. Крім того, співробітники табору будуть вимірювати температуру вихованцям тричі на день.

Для забезпечення дистанції на території табору нанесені спеціальні розмітки, а з кімнат прибрали зайві ліжка. Також діти більше будуть перебувати на відкритих майданчиках і пляжі.

Зазначимо, що табір «Молода гвардія» зараз вважається найбільшим в Україні. Такий статус він отримав після того, як в 2014 році Росія окупувала Крим, де розташовувався головний табір країни — «Артек».