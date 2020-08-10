Лагерь «Молодая гвардия». Фото: сайт лагеря

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Карантин в Украине продлится до 31 августа, в связи с чем в стране были введены ряд ограничений. В частности, в этом сезоне практически всем детским оздоровительным лагерям запретили принимать детей во избежание распространения коронавирусной инфекции.

Однако «зеленая» карантинная зона, в которой находится Одесса, позволили лагерю «Молодая гвардия» вновь открыть свои двери для детей. Об этом сообщается на сайте лагеря.

Лагерь «Молодая гвардия», расположенный в Одессе, принял первую летнюю смену этого года 9 августа. На сайте отмечается, что учреждение будет работать с соблюдением всех правил. В частности, детям нужно придерживаться социальной дистанции, а также правильно мыть руки. Кроме того, сотрудники лагеря будут измерять температуру воспитанникам трижды в день.

Для обеспечения дистанции на территории лагеря нанесены специальные разметки, а из комнат убрали лишние кровати. Также дети больше будут находиться на открытых площадках и пляже.

Отметим, что лагерь «Молодая гвардия» сейчас считается самым большим в Украине. Такой статус он получил после того, как в 2014 году Россия оккупировала Крым, где находился главный лагерь страны — «Артек».