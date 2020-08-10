Шкарлета поймали на 90% плагиата, фото — Бабель

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Ракурс

Сергея Шкарлета, и.о. министра образования и науки, поймали на 90% плагиата в его научных работах.

В частности, статья для докторской диссертации Шкарлета перенасыщена плагиатом. Совпадения с работами других ученых составляют 87,4%, утверждается на сайте «Ошибки и фальсификации в научных исследованиях».

Именно на этой статьи базируется диссертация Шкарлета. В автореферате докторской диссертации она включена в раздел «Статьи в научных изданиях» и называется так: «Теоретические основы формирования экономической безопасности предприятий».

Ученые Юрий Бойко и Василий Садовый проанализировали статьи Шкарлета и обнаружили совпадения текста с двумя источниками — справочником авторства Люмилы Гончаренко «Процесс обеспечения экономической безопасности предприятия» и учебником «Экономика предприятия» (под ред. С. Ф. Покропивного).

Ученые составили сравнительные таблицы, в которых привели фрагменты статьи Шкарлета и отрывки из источников, в которых обнаружены совпадения.

Это пример наглого академического плагиата, — пояснили ученые.

Шкарлет неоднократно отрицал плагиат и утверждал, что любая программа «покажет совпадения и определенные часто используемые слова».

Математические формулы вообще «бьются» как плагиат, таблицы «бьются», как правило, как полный плагиат, — заявлял и.о. министра.

Его диссертацию не первый раз проверяют на плагиат. В Кабинете министров в начале июля также обещали расследовать сведения о вероятном копировании в работах Шкарлета.

Шкарлет — бывший ректор «Черниговской политехники», он был депутатом облсовета от «Партии регионов», баллотировался и от БПП. В 2010 году стал самым молодым в Украине ректором.

Большинство депутатов в Раде не поддержали его кандидатуру и Кабмин решил его назначить в обход голосования в Раде — временно исполняющим обязанности.

В интервью в 2012 году Шкарлет заявлял, что за плагиат необходимо вводить наказания для всех участников учебного процесса. Впоследствии он отрицал наличие плагиата в своих работах.