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Гугл помог найти таинственный «корабль» у берегов Антарктиды — новости мира

Гугл помог найти «корабль"-призрак у берегов Антарктиды (ФОТО)

10 авг 2020, 14:48
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Таинственный «корабль» найден у берегов Антарктиды — пользователь обнаружил на картах Гугл (Google Earth) 30-метровый «ледяной корабль», лежащий в 160 км от побережья Антарктиды.

Автор находки выложил видео на сайт видеохостинга YouTube с изображениями «судна». Он напоминает круизный лайнер с линиями окон и дымоходами. Обнаружение таинственного «корабля» на картах Гугл спровоцировало появление ряда теорий заговора о том, что это могло быть судно с секретной базы нацистов на континенте либо забытый корабль древней цивилизации, пишет Daily Mail.

На первый взгляд можно подумать, что это айсберг, но если присмотреться, то можно понять — это «судно» было построено, — утверждает автор ледяной находки.

Гугл допоміг знайти загадковий «корабель» біля берегів Антарктиди

Гугл допоміг знайти загадковий «корабель» біля берегів Антарктиди

Гугл допоміг знайти загадковий «корабель» біля берегів Антарктиди

Некоторые пользователи соцсетей писали, что корабль «построен для богатых людей, которых эвакуируют в случае глобальной катастрофы».

Другие считают, что «ледяной корабль» принадлежал одной из древних цивилизаций. Однако как это судно появилось в Антарктиде и судно ли это на самом деле, пока остается загадкой.

Гугл допоміг знайти загадковий «корабель» біля берегів Антарктиди


Гугл допоміг знайти загадковий «корабель» біля берегів Антарктиди

Гугл допоміг знайти загадковий «корабель» біля берегів Антарктиди


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