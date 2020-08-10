Гугл помог найти таинственный «корабль» у берегов Антарктиды — новости мира

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Ракурс

Таинственный «корабль» найден у берегов Антарктиды — пользователь обнаружил на картах Гугл (Google Earth) 30-метровый «ледяной корабль», лежащий в 160 км от побережья Антарктиды.

Автор находки выложил видео на сайт видеохостинга YouTube с изображениями «судна». Он напоминает круизный лайнер с линиями окон и дымоходами. Обнаружение таинственного «корабля» на картах Гугл спровоцировало появление ряда теорий заговора о том, что это могло быть судно с секретной базы нацистов на континенте либо забытый корабль древней цивилизации, пишет Daily Mail.

На первый взгляд можно подумать, что это айсберг, но если присмотреться, то можно понять — это «судно» было построено, — утверждает автор ледяной находки.

Некоторые пользователи соцсетей писали, что корабль «построен для богатых людей, которых эвакуируют в случае глобальной катастрофы».

Другие считают, что «ледяной корабль» принадлежал одной из древних цивилизаций. Однако как это судно появилось в Антарктиде и судно ли это на самом деле, пока остается загадкой.