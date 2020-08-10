Гугл допоміг знайти загадковий «корабель» біля берегів Антарктиди — новини світу

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Ракурс

Таємничий «корабель» знайдено біля берегів Антарктиди — користувач виявив на картах Гугл (Google Earth) 30-метрове «крижане судно», що лежить за 160 км від узбережжя Антарктиди.

Автор знахідки виклав відео на сайт відеохостингу YouTube із зображеннями «судна». Він нагадує круїзний лайнер з лініями вікон і димоходами. Виявлення загадкового «корабля» на картах Гугл спровокувало появу низки конспірологічних теорій про те, що це могло бути судно із секретної бази нацистів на континенті або забутий корабель древньої цивілізації, пише Daily Mail.

На перший погляд можна подумати, що це айсберг, але якщо придивитися, то можна зрозуміти — це «судно» було збудовано, — стверджує автор крижаної знахідки.

Деякі користувачі соцмереж писали, що корабель «побудовано для багатих людей, яких евакуюють в разі глобальної катастрофи».

Інші вважають, що «крижаний корабель» належав одній із стародавніх цивілізацій. Однак звідки саме з’явилося це судно в Антарктиді і чи судно це насправді, наразі невідомо.