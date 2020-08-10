Шкарлета зловили на 90% плагіату, фото — Бабель

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Ракурс

Сергія Шкарлета, в.о. міністра освіти та науки, зловили на 90% плагіату у його наукових роботах.

Зокрема, стаття для докторської дисертації Шкарлета перенасичена плагіатом. Збіги з працями інших науковців становлять 87,4%, йдеться на сайті «Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях».

Саме на цій статті базується дисертація Шкарлета. В авторефераті докторської дисертації вона включена в розділ «Статті у наукових фахових виданнях» і називається так: «Теоретичні основи формування економічної безпеки підприємств».

Науковці Юрій Бойко та Василь Садовий проаналізували статті Шкарлета і виявили збіги тексту з двома джерелами — довідником авторства Людмили Гончаренко «Процесс обеспечения экономической безопасности предприятия» і підручником «Економіка підприємства» (за ред. С. Ф. Покропивного).

Науковці склали порівняльні таблиці, де навели фрагменти статті Шкарлета і уривки з джерел, в яких виявлено збіги.

Маємо приклад нахабного академічного плагіату, — пояснили науковці.

Шкарлет неодноразово заперечував плагіат і стверджував, що будь-яка програма «покаже співпадіння і певні широковживані слова».

Математичні формули взагалі «б'ються» як плагіат, таблиці «б'ються», як правило, як повний плагіат, — заявляв в.о. міністра.

Його дисертацію не вперше перевіряють на плагіат. В Кабінеті міністрів на початку липня також обіцяли розслідувати відомості про ймовірне копіювання в роботах Шкарлета.

Шкарлет — колишній ректор «Чернігівської політехніки», він був депутатом облради від «Партії регіонів», балотувався і від БПП. У 2010 році став наймолодшим в Україні ректором.

Більшість депутатів у Раді не підтримали його кандидатуру і Кабмін вирішив його призначити в обхід голосування в Раді — тимчасово виконуючим обовʼязки.

В інтерв’ю у 2012 році Шкарлет заявляв, що за плагіат необхідно вводити покарання для всіх учасників навчального процесу. Згодом Шкарлет заперечував наявність плагіату у своїх роботах.